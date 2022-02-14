Такое решение одобрили якобы учитывая безопасность главы Кремля. Об этом российские СМИ завили со ссылкой на собственные источники.

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Тревога за здоровье Путина вышла на новый уровень. Теперь работников, которые должны встретиться с президентом, обязали сдавать несколько раз в неделю анализы на кал,

– говорится в сообщении.

Кроме анализов, политики должны отбывать самоизоляцию

С начала пандемии коронавируса всех чиновников, которые хотели встретиться с Путиным, обязали отсидеть 2 недели на самоизоляции. По данным СМИ, некоторые политики провели полгода на карантине – более 150 дней. Это даже спровоцировало проблемы в семьях, ведь работники администрации редко бывают дома.

Как выглядит изоляция "по-кремлевски"

Работников изолируют на 2 недели в отдельной комнате.

С собой им почему-то нельзя брать алкоголь, кофе, ножи и сигареты.

Еду приносят несколько раз в день и оставляют на столике у дверей комнаты.

Выходить за пределы комнаты или же получать посылки категорически запрещено.

В случае нарушения самоизоляцию прекращают, а чиновника на мероприятие не допускают.

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Полный текст публикации телеграм-канала BAZA:

Российским чиновникам, приближенным к президенту, значительно усложнили жизнь. Теперь они должны несколько раз в неделю сдавать кал. Все дело, надеемся, в повышенных мерах безопасности.

О чрезвычайной бдительности всего окружения президента России к его здоровью слышали мы все. Однако тревога за организм первого лица вышла на новый уровень – если раньше сотрудники, которые должны встретиться с Владимиром Путиным, должны были отсидеть на двухнедельном карантине, то теперь они еще и сдают несколько раз в неделю анализы испражнений. Информацию о таком изменении "Базе" подтвердили несколько осведомленных источников.

Относительно самой изоляции, которая должна длиться две недели: множество работников вынуждены проводить почти весь год на карантине. Как стало известно "Базе", среди работников администрации президента есть люди, которые "отсидели" за прошлый год более 150 дней – в отдельных номерах. Из-за этого у многих сотрудников даже начали возникать проблемы в семьях – не каждый партнер готов принимать почти постоянное отсутствие дома второй половинки.

Как же выглядит изоляция "по-кремлевски"?

С собой нельзя ни в коем случае проносить алкоголь, кофе, сигареты и ножи. Выходить наружу категорически запрещено, передачи запрещены. А если будет какое-то нарушение – изоляция сразу прекратится и нарушителя на мероприятие не допустят.

А весь кал вернут.