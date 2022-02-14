Таке рішення схвалили нібито з огляду на безпеку очільника Кремля. Про це російські ЗМІ завили з посиланням на власні джерела.

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Тривога за здоров'я Путіна вийшла на новий рівень. Тепер працівників, які мають зустрітися з президентом зобов'язали здавати кілька разів на тиждень аналізи на кал,

– мовиться у повідомленні.

Крім аналізів, політики мають відбувати самоізоляцію

З початку пандемії коронавірусу усіх чиновників, які хотіли зустрітися з Путіним, зобов'язали відсидіти 2 тижні на самоізоляції. За даними ЗМІ, деякі політики провели пів року на карантині – понад 150 днів. Це навіть спровокувало проблеми у сім'ях, адже працівники адміністрації рідко бувають вдома.

Як виглядає ізоляція "по-кремлівськи"

Працівників ізольовують на 2 тижні в окремій кімнаті.

З собою їм чомусь не можна брати алкоголь, каву, ножі та сигарети.

Їжу приносять кілька разів на день та залишають на столику біля дверей кімнати.

Виходити за межі кімнати або ж отримувати посилки категорично заборонено.

У разі порушення самоізоляцію припиняють, а чиновника на захід не допускають.

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Повний текст публікації телеграм-каналу BAZA:

Російським чиновникам, наближеним до президента, значно ускладнили життя. Тепер вони мають кілька разів на тиждень здавати кал. Вся справа, сподіваємось, у підвищених заходах безпеки.

Про надзвичайну пильність всього оточення президента Росії до його здоров'я чули ми всі. Проте тривога за організм першої особи вийшла на новий рівень, – якщо раніше співробітники, які мають зустрітися з Володимиром Путіним, мали відсидіти на двотижневому карантині, то тепер вони ще й здають кілька разів на тиждень аналізи випорожнень. Інформацію про таку зміну "Базі" підтвердили кілька обізнаних джерел.

Щодо самої ізоляції, яка має тривати два тижні: безліч працівників змушені проводити майже весь рік на карантині. Як стало відомо "Базі", серед працівників адміністрації президента є люди, які "відсиділи" за минулий рік понад 150 днів – в окремих номерах. Через це у багатьох співробітників навіть почали виникати проблеми у сім'ях – не кожен партнер готовий приймати майже постійну відсутність будинку другої половинки.

Як же виглядає ізоляція "по-кремлівськи"?

З собою не можна в жодному разі проносити алкоголь, каву, цигарки та ножі. Виходити назовні категорично заборонено, передачі також заборонені. А якщо буде якесь порушення – ізоляція одразу припиниться та порушника на захід не допустять.

А весь кал повернуть.