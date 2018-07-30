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Прибыль "Укрнафты" выросла на 50 процентов за первые полгода

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Укрнафта увеличила прибыль за первое полугодие
Укрнафта увеличила прибыль за первое полугодие / Фото из открытых источников

ПАО "Укрнафта" увеличила чистую прибыль на 725 306 миллионов гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 2,61 миллиарда гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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В сообщении отмечается, что чистый доход компании вырос на 21,6 процента (на 2,98 миллиарда гривен) – до 16,76 миллиарда гривен. Валовая прибыль выросла на 40,8 процента до 967 миллиардов гривен.

За период первого полугодия 2018 года "Укрнафта" реализовала: 712,8 тысячи тонн нефти с газоконденсатом на 9,397 миллиарда гривен; 117,8 миллиона кубометров газа на 889,635 миллиона гривен; 174,2 тысячи тонн удобрений на 831,937 миллиона гривен, 53 тысячи тонн сжиженного газа на 639,321 миллиона гривен.

Данные об объемах реализации нефтепродуктов за первое полугодие "Укрнафта" не указала.

Теги: Новости Украины Укрнафта
Источник: 24 Канал
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