Прибуток "Укрнафти" зріс на 50 відсотків за перші пів року

ПАТ "Укрнафта" збільшила чистий прибуток на 725 306 мільйонів гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 2,61 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: На межі виживання: як унікальне місто на Львівщині занепадає від олігархічного бізнесу

У повідомленні зазначається, що чистий дохід компанії зріс на 21,6 відсотка (на 2,98 мільярда гривень) – до 16,76 мільярда гривень. Валовий прибуток зріс на 40,8 відсотка до 967 мільярдів гривень.

За період першого півріччя 2018 року "Укрнафта" реалізувала: 712,8 тисячі тонн нафти з газоконденсатом на 9,397 мільярда гривень; 117,8 мільйона кубометрів газу на 889,635 мільйона гривень; 174,2 тисячі тонн добрив на 831,937 мільйона ​​гривень, 53 тисячі тонн скрапленого газу на 639,321 мільйона гривень.

Дані про обсяги реалізації нафтопродуктів за перше півріччя "Укрнафта" не вказала.