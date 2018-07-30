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Прибуток "Укрнафти" зріс на 50 відсотків за перші пів року

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Укрнафта збільшила прибуток за перше півріччя
Укрнафта збільшила прибуток за перше півріччя / Фото з відкритих джерел

ПАТ "Укрнафта" збільшила чистий прибуток на 725 306 мільйонів гривень у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 2,61 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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У повідомленні зазначається, що чистий дохід компанії зріс на 21,6 відсотка (на 2,98 мільярда гривень) – до 16,76 мільярда гривень. Валовий прибуток зріс на 40,8 відсотка до 967 мільярдів гривень.

За період першого півріччя 2018 року "Укрнафта" реалізувала: 712,8 тисячі тонн нафти з газоконденсатом на 9,397 мільярда гривень; 117,8 мільйона кубометрів газу на 889,635 мільйона гривень; 174,2 тисячі тонн добрив на 831,937 мільйона ​​гривень, 53 тисячі тонн скрапленого газу на 639,321 мільйона гривень.

Дані про обсяги реалізації нафтопродуктів за перше півріччя "Укрнафта" не вказала.

Теги: Новини України Укрнафта
Джерело: 24 Канал
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