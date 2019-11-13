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      Прибыльный ли для государства Укроборонпром: что известно о тайном контракте

      Вот оно как 27 Читати новину українською

      О прибыли и эффективности концернов, расходах на закупки и можно ли избежать предоплаты при закупках – в программе "Вот оно как" с Алисой Юрченко и Денисом Бигусом рассказала директор Департамента закупок Укроборонпрома Надежда Бигун.

      О прибыли и эффективности

      – Их (предприятий в Укроборонпроме – 24 канал) 138 и 139 – это концерн. Но из этого количества примерно 40 – это такие предприятия, которые на аннексированной территории в Донецке и Луганске. Поэтому из "живых" там около 90 предприятий.

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      – Эффективных и приносящих прибыль, то примерно до 20. Но там эффективность это на самом деле "зеленое слово". Некоторые условно эффективны.

      – Прибыль нестабильна. Есть периоды, когда у предприятий начинаются проблемы. Предприятия, которые могли бы быть эффективными и фактически они выглядят, как эффективные, должны приносить прибыль. Однако они находятся в таком состоянии, что есть риск – из-за какого-то периода они вообще могут войти в коллапс.

      Укроборонпром
      Что относится к Укроборонпрому

      – У нас концерн – это отдельные юридические лица. И, если мы говорим о государственном концерне Укроборонпром, как отдельном юридическом лице, оно хозяйственной деятельностью не занимается. Была такая модель, которая координацией занималась.

      – Если говорить об отдельных предприятиях, особенно, которые уже не очень прибыльные, то там есть большие долги. В принципе вроде так, они прибыльны, но если посмотреть на задолженность по заработной плате около миллиарда гривен и на другие долги, которые там есть, то этот вопрос (доходности – 24 канал) неоднозначный.

      О расходах на закупки

      – Сейчас предприятия являются отдельными и для каждого предприятия бюджет закупок является тайной частью, а есть часть нетайная. Я могу вам сейчас точно говорить о части, которая не тайная. Это примерно 4 миллиарда гривен в год. По моему мнению, очень большая часть является нетайной.

      Для себя я вижу этапность, в первую очередь разобраться с большой частью нетайной, а затем перейти уже ко всем остальным.

      – Если говорить о Укроборонпроме, то тайными являются закупки, которые являются частью государственного оборонного заказа. То есть между предприятиями и заказчиками, которые проводят закупку, укладывается контракт. Этот контракт является тайным. Далее на выполнение этого контракта должны провестись какие-то закупки, чтобы его выполнить.

      Надія Бігун
      Надежда Бигун

      – Фактически весь контракт тайный, но его части могут быть нетайными. На предприятии имеется отдельная комиссия, которая рассматривает, что является тайным, а что нетайным. И она принимает решение, какая часть контракта закупки по этой части остается тайной. Все, что по этому контракту является нетайным и может закупаться без каких-либо ограничений, то проводится через закрытую площадку.

      О предоплате закупок

      – Предоплата, как инструмент закупок. От нее полностью отказаться нельзя. В некоторых случаях для того, чтобы вообще получить поставщиков на торгах, надо, чтобы была предоплата. Но в большинстве случаев можно обойтись без предоплаты.

      – Надо смотреть на то, чтобы делать постоплату. Это действительно значительно уменьшает риски получить поставщика, который хочет взять деньги и исчезнуть.

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      – На товарах еще более-менее, если нет каких-либо ограничений по рынку, то всегда можно ставить послеоплату. Например, по работам, если мы говорим о строительстве, то это обычно очень длительный процесс.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?​
      По данным расследования журналистов Bihus.Info, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

      К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

      Все о коррупционных схемах в Укроборонпроме – читайте в материалах 24 канала.

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      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Укроборонпром Вот оно как
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