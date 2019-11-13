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      Чи прибутковий для держави Укроборонпром: що відомо про таємний контракт

      Он воно як 89 Читать новость на русском

      Про прибуток та ефективність концернів, витрати на закупівлі та чи можна уникнути передоплати під час закупівель – у програмі "Он воно як" з Алісою Юрченко та Денисом Бігусом розповіла директорка Департаменту закупівель Укроборонпрому Надія Бігун.

      Про прибуток та ефективність

      – Їх (підприємств в Укроборонпромі – 24 канал) 138 і 139 – це концерн. Але з цієї кількості приблизно 40 – це такі підприємства, які є на анексованій території в Донецьку та Луганську. Тому з "живих" там близько 90 підприємств.

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      – Ефективних і тих, що приносять прибуток, то приблизно до 20. Але там ефективність це насправді "зелене слово". Деякі умовно ефективні.

      – Прибуток нестабільний. Є періоди, коли у підприємств починаються проблеми. Підприємства, які могли би бути ефективними й фактично вони виглядають, як ефективні, мали б приносити прибуток. Проте вони знаходяться в такому стані, що є ризик – через якийсь період вони взагалі можуть увійти у колапс.

      Укроборонпром
      Що відноситься до Укроборонпрому

      – У нас концерн – це окремі юридичні особи. І, якщо ми говоримо про державний концерн Укроборонпром, як окрему юридичну особу, вона господарською діяльністю не займається. Була така модель, яка координацією займалась.

      – Якщо говорити про окремі підприємства, особливо, які вже не дуже прибуткові, то там є великі борги. Впринципі ніби так, вони прибуткові, але якщо подивитися на заборгованість по заробітній платі біля мільярда гривень та на інші борги, які там є, то це питання (прибутковості – 24 канал) неоднозначне.

      Про витрати на закупівлі

      – Наразі підприємства є окремими й у кожного підприємства бюджет закупівель є таємна частина, а є частина нетаємна. Я можу вам зараз точно говорити про частину, яка є не таємна. Це приблизно 4 мільярди гривень на рік. На мою думку, дуже велика частина є нетаємною. 

      Для себе я бачу етапність, в першу чергу розібратися з великою частиною нетаємною, а потім перейти вже до всіх інших. 

      – Якщо говорити про Укроборонпром, то таємними є закупівлі, які є частиною державного оборонного замовлення. Тобто між підприємствами й замовниками, які проводять закупівлю, вкладається контракт. Оцей контракт є таємним. Далі на виконання цього контракту мають провестись якісь закупівлі, щоб його виконати.

      Надія Бігун
      Надія Бігун

      – Фактично весь контракт таємний, але його частини можуть бути нетаємними. На підприємстві є окрема комісія, яка розглядає, що є таємним, а що нетаємним. І вона приймає рішення, яка частина контракту закупівлі по цій частині залишається таємною. Все, що по цьому контракту є нетаємним і може закуповуватися без якихось обмежень, то проводиться через закритий майданчик. 

      – Ще у 2014 році було прийнято рішення про те, щоб автоматизувати й залучити електронні інструменти для проведення закупівель. Тоді проводився конкурс, в результаті якого обрали майданчик, на якому є можливість публікувати тендери. Постачальники, які на цьому майданчику зареєстровані, вони бачать ці опубліковані тендери й в них є можливість через електронну систему подати пропозицію. 

      Про передоплату закупівель

      – Передоплата, як інструмент закупівель. Від неї повністю відмовитися неможна. В деяких випадках для того, щоб взагалі отримати постачальників на торгах, треба, щоб була передоплата. Але в більшості випадків можна обійтись без передоплати.

      – Треба дивитися на те, щоб робити постоплату. Це справді значно зменшує ризики отримати постачальника, який хоче взяти гроші та зникнути.

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      – На товарах ще більш-менш, якщо немає якихось обмежень по ринку, то завжди можна ставити післяоплату. Наприклад, по роботах, якщо ми говоримо про будівництво, то це зазвичай дуже тривалий процес.

      Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними у 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.

      До корупційних оборудок причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екскерівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Учасники корупційних схем організовували угоди через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

      Усе про корупційні схеми в Укроборонпромі – читайте у матеріалах 24 каналу.

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      Автор: Аліса Юрченко, Денис Бігус
      Теги: Гроші Новини України Новини політики Он воно як Укроборонпром
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