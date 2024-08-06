По словам представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, США продолжают следить за ситуацией на поле боя. В то же время он не предоставил четкого ответа относительно расширений полномочий стран НАТО в Украине.

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Изменилась ли позиция США после прибытия F-16 после прибытия F-16

Мой ответ не изменился, а именно: мы продолжаем смотреть на потребности украинских военных, оцениваем ситуацию с безопасностью и стараемся реагировать на их потребности. И это процесс, который происходит с самого начала и до сих пор,

– заявил Миллер в ответ на вопрос о вероятности расширения разрешений для ВСУ.

Он добавил, что именно по этому принципу принимаются решения о передаче оружия для Украины, а также об ограничениях на его использование, если таковые имеются.

О возможности расширения возможностей партнеров, в частности НАТО, для сбивания российских ракет над Украиной, Миллер не предоставил четкого ответа.

"Это решение, которое должны принять члены НАТО коллективно. Это не то, что я могу комментировать со своей позиции", – отметил он.

Напомним, что 4 августа в День Воздушных сил ВСУ Владимир Зеленский официально сообщил о прибытии F-16 в Украину. Он также заявил, что Киев будет обсуждать с НАТО возможность сбивания российских ракет над Украиной.