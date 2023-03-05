По данным разведки, случаи "гаванского синдрома", похоже, связаны с разными причинами, включая факторы внешней среды и ранее недиагностированные заболевания.

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Что известно о "гаванском синдроме"

Официальные лица заявили, что не нашли "никаких достоверных доказательств" того, что любой противник США имел средство, которое могло вызвать симптомы.

Отметим, что о "гаванском синдроме" впервые сообщили американские официальные лица в столице Кубы Гаване в 2016 году. Некоторые пациенты говорили, что эти ощущения преследуют их в доме, квартирах и гостиничных комнатах в кубинской столице.

С тех пор сотрудники американской разведки, дипломаты и военные сообщили о сотнях случаев по всему миру.

Симптомы включают мигрень, тошноту, провалы в памяти, головокружение и другие заболевания, связанные с травмой мозга. Масштаб этих сообщений вызвал подозрения, что Россия или другой фактор использует микроволны или другие виды направленной энергии, чтобы нанести вред государственным служащим США.

ЦРУ создало рабочую группу для расследования

В прошлом году Центральное разведывательное управление США заявило, что считает маловероятным, что Россия или другое иностранное правительство стоит за сотнями таинственных инцидентов со здоровьем американских дипломатов и офицеров разведки по всему миру, которые стали известны как "гаванский синдром". Об этом 20 января сказал чиновник разведывательного ведомства.

Адвокаты потерпевших и некоторые законодатели подвергли сомнению выводы ЦРУ. Члены комитетов по разведке Сената и Палаты представителей, которых 19 января 2022 года проинформировали о выводах отчета ЦРУ, выразили недоумение по поводу этого документа, поскольку он противоречит предварительной информации, предоставленной законодателям.