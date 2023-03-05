За даними розвідки, випадки "гаванського синдрому", схоже, пов’язані з різними причинами, включаючи фактори довкілля та раніше недіагностовані захворювання.

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Що відомо про "гаванський синдром"

Офіційні особи заявили, що не знайшли "жодних достовірних доказів" того, що будь-який противник США мав засіб, що міг викликати симптоми.

Зазначимо, що про "гаванський синдром" вперше повідомили американські офіційні особи в столиці Куби Гавані у 2016 році. Деякі пацієнти говорили, що ці відчуття переслідують їх у будинку, в квартирах і готельних кімнатах у кубинській столиці.

Відтоді співробітники американської розвідки, дипломати та військові повідомили про сотні випадків по всьому світі.

Симптоми включають мігрень, нудоту, провали в пам’яті, запаморочення та інші захворювання, пов’язані з травмою мозку. Масштаб цих повідомлень викликав підозри, що Росія чи інший актор використовує мікрохвилі, чи інші види спрямованої енергії, щоб завдати шкоди державним службовцям США.

ЦРУ створило робочу групу для розслідування

Минулого року Центральне розвідувальне управління США заявило, що вважає малоймовірним, що Росія чи інший іноземний уряд стоїть за сотнями таємничих інцидентів зі здоров’ям американських дипломатів і офіцерів розвідки по всьому світу, які стали відомі як "гаванський синдром". Про це 20 січня сказав високопосадовець розвідувального відомства.

Адвокати потерпілих і деякі законодавці поставили під сумнів висновки ЦРУ. Члени комітетів з розвідки Сенату та Палати представників, яких 19 січня 2022 року поінформували про висновки звіту ЦРУ, висловили здивування щодо цього документа, оскільки він суперечить попередній інформації, наданій законодавцям.