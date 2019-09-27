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      Причастен даже полицейский: нашли банду угонщиков элитных авто

      4 Читати новину українською
      Банда угонщиков действовала на территории всей Украины
      Банда угонщиков действовала на территории всей Украины / ssu.gov.ua

      Воры действовали на территории всей Украины и угнали 17 авто. Один из полицейских Киевщины за взятку "закрывал глаза" на деятельность группы.

      13 участников банды подозревают в угоне дорогих авто. Как сообщают в СБУ, для разблокировки и активации машин воры использовали специальную технику. Устройства, оружие, поддельные документы на авто, а также наркотики обнаружили в одной из региональных ячеек банды.

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      Угонщики продавали авто на запчасти, перед тем пытаясь получить от своих жертв выкуп. Возглавлял банду известный криминальный авторитет. Воров задержали с поличным при попытке очередной кражи. 8 пострадавшим уже вернули их угнанные ранее авто. Еще три попытки удалось предотвратить.

      Общая стоимость авто – почти 400 тысяч долларов США

      blog_ava
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      Теги: Похищение Криминал СБУ Авто
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