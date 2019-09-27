Причетний навіть поліцейський: знайшли банду викрадачів елітних авто

Злодії діяли на території усієї України і викрали 17 авто. Один із поліцейських Київщини за хабар "закривав очі" на діяльність групи.

13 учасників банди підозрюють у викраденні дорогих авто. Як повідомляють в СБУ, для розблокування та заведення машин злодії використовували спеціальну техніку. Пристрої, зброю, підроблені документи на авто, а також наркотики виявили в одному з регіональних осередків банди.

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Викрадачі продавали авто на запчастини, перед тим намагаючись отримати від своїх жертв викуп. Очолював банду відомий кримінальний авторитет. Злодіїв затримали на гарячому під час спроби чергової крадіжки. 8 постраждалим уже повернули їхні викрадені раніше авто. Ще трьом спробам вдалося запобігти.

Загальна вартість авто – майже 400 тисяч доларів США