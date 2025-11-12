Причастна к хищениям в Энергоатоме и имеет мужа россиянина: суд избрал меру пресечения Устименко
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Лесе Устименко в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 25 миллионов гривен.
- Устименко подозревают в причастности к легализации средств из Энергоатома, а ее муж имеет российское гражданство и ранее регулярно ездил в Россию.
Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал меру пресечения Лесе Устименко. Она является еще одной фигуранткой дела о коррупции в Энергоатоме.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию судебного заседания в ВАКС.
Какую меру пресечения избрали Лесе Устименко?
Суд избрал меру пресечения Лесе Устименко, которую подозревают в причастности к хищению Энергоатома, в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.
В Специальной антикоррупционной прокуратуре добавили, что следственный судья ВАКС применил меру пресечения к одной из работниц "бэк-офиса" по легализации средств, которые коррупционно выводили из украинской энергетики. Таким образом суд частично удовлетворил просьбу прокуроров.
В Центре противодействия коррупции отметили, что по версии следствия, Устименко вместе с другими участниками – Фурсенко, Зориной и Миронюком – занималась легализацией средств, в частности через криптовалюту и наличные схемы.
Сторона обвинения утверждает, что через ее участие было "отмыто" более 145 миллионов гривен, а в переписках между фигурантами упоминаются условные обозначения "синие" и "красивые".
Сторона защиты просила о более мягкой мере пресечения, ведь для Устименко даже альтернативный залог определен детективом – непомерное бремя. В частности, Устименко отметила, что не работает с начала полномасштабного вторжения и ее муж также. На что она проживает, ответить не смогла,
– отметили в Центре противодействия коррупции.
Там также добавили, что муж Устименко имеет гражданство России, и до 2015 года регулярно ездил в страну-агрессора.
Кстати, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в эфире 24 Канала отметила, что Запад ожидает четкие шаги от Владимира Зеленского по делу о коррупции в энергетике. Ведь именно реакция президента определит, сохранится ли доверие к Украине среди ее союзников.
Кому еще суд избрал меры пресечения по делу коррупции в энергетике?
Высший антикоррупционный суд 12 ноября избрал меру пресечения для исполнительного директора "Энергоатома". Дмитрия Басова, который на пленках НАБУ фигурирует как "Тенор" и курировал теневой процесс в схеме. Мужчину поместили под стражу на 60 суток с возможностью залога в размере 40 миллионов гривен.
Также суд избрал меру пресечения Игорю Миронюку, экс-советнику бывшего министра энергетики, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 января 2026 года с альтернативой залога в размере 126 миллионов гривен. Его подозревают в содействии привлечению бизнесменов к "отмыванию" денег.
Интересно, что президент Владимир Зеленский также призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. После этого оба министра подали соответствующие заявления в Верховную Раду.