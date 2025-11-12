Причетна до розкрадання в Енергоатомі та має чоловіка росіянина: суд обрав запобіжку Устименко

Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід Лесі Устименко. Вона є ще однією фігуранткою справи про корупцію в Енергоатомі.

Який запобіжний захід обрали Лесі Устименко?

Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, яку підозрюють у причетності до розкрадання Енергоатому, у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі додали, що слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до однієї з працівниць "бек-офісу" з легалізації коштів, які корупційно виводили з української енергетики. Таким чином суд частково задовольнив прохання прокурорів.

У Центрі протидії корупції зазначили, що за версією слідства, Устименко разом з іншими учасниками – Фурсенком, Зоріною та Миронюком – займалася легалізацією коштів, зокрема через криптовалюту та готівкові схеми.

Сторона обвинувачення стверджує, що через її участь було "відмито" понад 145 мільйони гривень, а у листуваннях між фігурантами згадуються умовні позначення "сініє" та "красівиє".

Сторона захисту просила про м'якший запобіжний захід, адже для Устименко навіть альтернативна застава визначена детективом – непомірний тягар. Зокрема, Устименко зазначила, що не працює з початку повномасштабного вторгнення і її чоловік також. На що вона проживає, відповісти не змогла,

– зазначили у Центрі протидії корупції.

Там також додали, що чоловік Устименко має громадянство Росії, і до 2015 року регулярно їздив до країни-агресорки.