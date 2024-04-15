Об этом сообщают литовские СМИ. Ранее стало известно, что одна из компаний группы Вичунай, Plungės kooperatinė prekyba, по меньшей мере десять раз завозила на завод "Вичунай Русь" в городе Советск Калининградской области товары, которые могут использоваться в военных целях.

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Причастность VICI к поставкам в Россию товаров военного назначения

В сообщении СМИ сказано, что компания Vičiūnai перевозила в Калининград изделия и технологии, которые подпадают под категорию товаров военного назначения. По словам представителей Vičiūnai, они действительно импортировали в Россию товары двойного назначения, однако утверждают, что не были осведомлены о существовании санкций против них.

В отчетах Таможенного департамента Литвы отмечается, что филиал Plungės kooperatinė prekyba поставляет разнообразное оборудование на завод Vičiūnai-Rus в городе Советск. По данным lrt.lt, в настоящее время существует перечень не менее 50 наименований товаров, на которые были наложены санкции ЕС, США, Великобритании и Японии. Их экспорт и вывоз в Россию запрещен, ведь речь идет о технике двойного назначения, которую страна-агрессор может использовать для повышения боевой эффективности своей армии.

Также литовские СМИ отмечают, что владельцы Vičiūnai – мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис и члены его семьи, так и не продали свой бизнес в России, несмотря на многочисленные обещания. Зато представители литовского производителя на международных мероприятиях представляют Россию и позиционируют себя как "гордость российской пищевой промышленности".

Напомним, литовская компания "Вичунай групп" после полномасштабного вторжения России в Украину минимум пять раз обещала выйти с российского рынка и продать российские активы, однако так этого и не сделала. Бренд продолжает работать со страной-агрессором, занимает первые позиции в рейтинге самых любимых брендов россиян и получит награды от российских властей. В январе этого года НАПК внесло литовского производителя в перечень "Международных спонсоров войны".