Причиной проблем Бойко является он сам, – политолог

Политолог Андрей Золотарев отмечает, что причиной проблем Юрия Бойко является он сам.

"В политике, как и в жизни, по большому счету каждый кузнец своего счастья и несчастья тоже. Это в полной мере касается Юрия Бойко", – пишет он на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, в течение нескольких лет он находился в комфортной ниши лидера Опоблоку и третьей по величине фракции в Раде. А в ситуации внутреннего конфликта у Бойко был выбор, и "он предпочел связать свои перспективы с ярыми политическими игроками, сел играть с ними" в дурака "с вполне предсказуемым результатом".

В итоге, по мнению Золотарева, из "Оппоблока" Бойко ушел, и ушел некрасиво, сыграв по партитуре, прописанной ему более искусными в интригах игроками.

"Достаточно посмотреть его осенние заявления о перспективах "Оппоблока". Пошел в "За жизнь", которому добавили приставку "Оппозиционная платформа". Бойко искренне считал, что он станет в ЗаЖОПе как минимум сопредседателем, именно так он и представлялся в эфирах и выступлениях", – считает эксперт.

Он приводит пример, когда отвечая на вопрос журналиста "Прямого" о том, каков его официальный статус.

"Бойко откровенно отвечает: "Официальный статус – сопредседатель "Оппозиционного платформы "За жизнь". Однако, ознакомившись с Единым реестром общественных формирований, Бойко в нем не оказалось. "Оппозиционная платформа "За жизнь" есть, но Бойко среди руководства там нет. Зато есть люди Рабиновича, есть люди Медведчука. Как оказалось Бойко даже в "прописке" отказали. В сухом остатке из респектабельного политика стал "политическим бомжом". Такой вот итог азартных игр с шулерами", – добавил Золотарев.