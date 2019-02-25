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      Причиною проблем Бойка є він сам, – політолог

      235 Читать новость на русском
      Юрій Бойко
      Юрій Бойко / Ukraine News

      Політолог Андрій Золотарьов зазначає, що причиною проблем Юрія Бойка є він сам.

      "У політиці, як і в житті, за великим рахунком кожен коваль свого щастя і нещастя теж. Це в повній мірі стосується Юрія Бойка", – пише він на своїй сторінці у Facebook.

      На думку експерта, протягом декількох років він перебував у комфортній ніші лідера Опоблоку і третьої за величиною фракції в Раді. А в ситуації внутрішнього конфлікту у Бойка був вибір, і "він вважав за краще пов'язати свої перспективи із затятими політичними гравцями, сів грати з ними "в дурня" з цілком передбачуваним результатом".

      У підсумку, на думку Золотарьова, з Опоблоку Бойко пішов, і пішов некрасиво, зігравши по партитурі, прописаній йому більш майстерними в інтригах гравцями.

      "Досить подивитися його осінні заяви про перспективи Опоблоку. Пішов в "За життя", якому додали приставку "Опозиційна платформа". Бойко щиро вважав, що він стане у ЗаЖОПі як мінімум співголовою, саме так він і представлявся в ефірах і виступах", – вважає експерт.

      Він наводить приклад, коли відповідаючи на питання журналіста "Прямого" про те, яким є його офіційний статус. 

      "Бойко відверто відповідає: "Офіційний статус – співголова "Опозиційної платформи "За життя". Однак, ознайомившись з Єдиним реєстром громадських формувань, Бойка у ньому не виявилось. "Опозиційна платформа "За життя" є, але Бойка серед керівництва там немає. Зате є люди Рабіновича, є люди Медведчука. Як виявилося Бойку навіть у "прописці" відмовили. У сухому залишку з респектабельного політика став "політичним бомжем". Такий ось підсумок азартних ігор з шулерами", – додав Золотарьов. 

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      Теги: Новини України Новини політики Юрій Бойко Опозиційна платформа За життя
      Джерело: 24 Канал
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