Об этом сообщили украинские разведчики. Так называемое "министерство обороны ПМР" направило письмо главам местных администраций.

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В "ПМР" хотят полностью укомплектовать личный состав так называемых "миротворцев"

Отмечается, что цель собрания – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики",

– процитировали письмо в ГУР.

На собрание вызывают мужчин в возрасте до 55 лет. Им обещают "денежное и вещное довольствие, проживание и питание". Вероятная зарплата – от 2800 "рублей ПМР". Ожидается, что собрание продлится 90 дней.

Украинские разведчики говорят: несмотря на добровольный характер собрания, они, скорее всего, окажутся принудительным призывом.

Обратите внимание! Письмо датировано еще 21 апреля. То есть, это до того, как на территории непризнанной республики начались провокации, устроенные российскими спецслужбами.

Письмо, полученное в распоряжение, в ГУР / Изображение ГУР Минобороны

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