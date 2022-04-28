Об этом сообщили украинские разведчики. Так называемое "министерство обороны ПМР" направило письмо главам местных администраций.
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В "ПМР" хотят полностью укомплектовать личный состав так называемых "миротворцев"
Отмечается, что цель собрания – "обеспечение 100% укомплектованности личного состава миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики",
– процитировали письмо в ГУР.
На собрание вызывают мужчин в возрасте до 55 лет. Им обещают "денежное и вещное довольствие, проживание и питание". Вероятная зарплата – от 2800 "рублей ПМР". Ожидается, что собрание продлится 90 дней.
Украинские разведчики говорят: несмотря на добровольный характер собрания, они, скорее всего, окажутся принудительным призывом.
Письмо, полученное в распоряжение, в ГУР / Изображение ГУР Минобороны
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