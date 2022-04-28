Про це повідомили українські розвідники. Так зване "міністерство оборони ПМР" направило листа до голів місцевих адміністрацій.
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У "ПМР" хочуть повністю укомплектувати особистий склад так званих "миротворців"
Зазначається, що мета зборів – "забезпечення 100% укомплектованості особистого складу миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки",
– процитували листа у ГУР.
На збори викликають чоловіків віком до 55 років. Їм обіцяють "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Ймовірна зарплата – від 2800 "рублів ПМР". Очікується, що збори триватимуть 90 днів.
Українські розвідники кажуть: попри начебто добровільний характер зборів, вони, швидше за все, виявляться примусовим призовом.
Лист, який отримали в розпорядження, у ГУР / Зображення ГУР Міноборони
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