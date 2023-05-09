Об этом 24 Каналу рассказал журналист издания RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, Приднестровье уже давно хотело увеличить количество миротворцев. Международное сообщество признает эту территорию оккупированной Россией.
К теме Приднестровье попросило Россию увеличить количество миротворцев: что это значит – анализ ISW
В Приднестровье есть 3 типа армии
Как рассказал Тхорик, всего в Приднестровье проживает около 500 тысяч человек. Тамошний российский контингент можно условно поделить на 3 типа.
В первую очередь это российская армия. Она входит в часть Западного военного округа и находится там около 30 лет. В нее входят около 2 тысяч человек.
Вторая армия – так называемая приднестровская, принадлежащая непризнанному формированию. А третья – "миротворцы". Туда в основном набирают людей из местных. Молдова неоднократно протестовала, ведь оккупанты вербуют туда население как из Приднестровья, так и с территорий, контролируемых правительством Молдовы.
Фактически Приднестровье призывает увеличить контингент армии-агрессора на территории другой страны. Молдова неоднократно призывала Россию вывести войска с территории Молдовы, находящиеся там против воли республики,
– отметил Тхорик.
К теме – Приднестровье обратилось к Москве: смотрите видео
Способна ли Россия увеличить свою группировку
К сожалению, Россия действительно может увеличить свою группировку благодаря местному населению из Приднестровья, где проживает около 300 тысяч человек, получивших российские паспорта. Также там находится значительное количество отставных военных. Соответственно мобилизационный ресурс в оккупантов достаточный.
Не удивлюсь, если Россия уже увеличила численность армии в Приднестровье из-за тайной мобилизации населения. Мы также проводили расследование того, как Россия вербует жителей правобережной Молдовы в армию. Ничего не мешает им увеличить там армию в 2 – 3 раза,
– заметил Тхорик.
Приднестровье обратилось к России: коротко
- Непризнанное Приднестровье просит у Москвы увеличить более чем в 6 раз количество миротворцев в регионе. В Кишиневе отметили, что непризнанная группировка не имеет права выдвигать такие требования.
- В Приднестровье начали, как всегда, рассказывать о якобы угрозе со стороны Украины. Хотя Киев неоднократно отмечал, что защищает только свою территорию, а не участвует в операциях за пределами Украины.
- Сепаратисты отметили, что на территории Приднестровья сейчас якобы находятся только 450 миротворцев. Они желают увеличить количество до 3100.