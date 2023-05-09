Об этом 24 Каналу рассказал журналист издания RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, Приднестровье уже давно хотело увеличить количество миротворцев. Международное сообщество признает эту территорию оккупированной Россией.

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В Приднестровье есть 3 типа армии

Как рассказал Тхорик, всего в Приднестровье проживает около 500 тысяч человек. Тамошний российский контингент можно условно поделить на 3 типа.

В первую очередь это российская армия. Она входит в часть Западного военного округа и находится там около 30 лет. В нее входят около 2 тысяч человек.

Вторая армия – так называемая приднестровская, принадлежащая непризнанному формированию. А третья – "миротворцы". Туда в основном набирают людей из местных. Молдова неоднократно протестовала, ведь оккупанты вербуют туда население как из Приднестровья, так и с территорий, контролируемых правительством Молдовы.

Фактически Приднестровье призывает увеличить контингент армии-агрессора на территории другой страны. Молдова неоднократно призывала Россию вывести войска с территории Молдовы, находящиеся там против воли республики,

– отметил Тхорик.

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Способна ли Россия увеличить свою группировку

К сожалению, Россия действительно может увеличить свою группировку благодаря местному населению из Приднестровья, где проживает около 300 тысяч человек, получивших российские паспорта. Также там находится значительное количество отставных военных. Соответственно мобилизационный ресурс в оккупантов достаточный.

Не удивлюсь, если Россия уже увеличила численность армии в Приднестровье из-за тайной мобилизации населения. Мы также проводили расследование того, как Россия вербует жителей правобережной Молдовы в армию. Ничего не мешает им увеличить там армию в 2 – 3 раза,

– заметил Тхорик.

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