Леонид Манаков, глава непризнанного Приднестровья, призвал страну-агрессора увеличить количество так называемых миротворцев из-за угрозы безопасности со стороны Украины – об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. В Кишиневе уже отреагировали на заявление Манакова и сообщили, что у представительства непризнанного Приднестровья нет оснований и права выступать с такими заявлениями.

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Почему Россия решила увеличить количество российских "миротворцев" в Приднестровье

8 мая непризнанное представительство Приднестровья в России обратилось с просьбой увеличить количество миротворцев в регионе из-за "ухудшения рисков безопасности". Глава квазипредставительства заявил, что в настоящее время в Приднестровье находится всего 450 миротворцев, в то время как их количество можно увеличить до 3100, в том числе и за счет проживающих в регионе россиян.

Опция об увеличении количества миротворцев есть, и она оправдана с учетом ухудшения рисков безопасности, в частности террористической угрозы, и одновременно юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности комиссии,

– заявил Леонид Манаков.

Впрочем, Россия не очень охотно отреагировала на инициативу Приднестровья: пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, сообщил, что у Кремля "пока нет ответа на просьбу увеличить количество военных в непризнанном Приднестровье".

Как отреагировали в Кишиневе

В Молдове заявление Манакова подвергли сомнению – ведь спецпредставитель Приднестровья не имеет права договариваться об увеличении количества миротворцев.

"Прежде всего, нужно прояснить вопрос о статусе так называемого представительства, от имени которого выступает господин Манаков. Кишинев ждет этих разъяснений уже более 4 лет. Во-вторых, о механизме миротворческих сил могут говорить стороны, подписавшие соглашение от 21 июля 1992 года, а не люди, не имеющие к этому никакого отношения", – сообщили в Бюро реинтеграции.

Приднестровье на карте

Украина также отреагировала

4 мая, накануне обращения Леонида Манакова в Кремль, Дмитрий Кулеба в прямом эфире телемарафона заявил, что Украина не планирует нападать на Приднестровье, несмотря на то, что российские войска могут представлять опасность.

Мы уважаем своих соседей. Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы имеете право сами решать, как вам развивать свою страну и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном смысле эта проблема существует ", – заявил министр иностранных дел.

Также Кулеба подчеркнул, что из-за рисков, представляемых Приднестровьем, Украина вынуждена держать силы на границах страны для "потенциального сдерживания и контроля над ситуацией".

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