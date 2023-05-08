Леонід Манаков, голова невизнаного Придністров’я, закликав країну-агресорку збільшити кількість так званих миротворців через загрозу безпеці з боку України – про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. В Кишиневі вже відреагували на заяву Манакова і повідомили, що представництво невизнаного Придністров’я не має підстав та права виступати з такими заявами.

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Чому Росія надумала збільшити кількість російських "миротворців" у Придністров'ї

8 травня невизнане представництво Придністров'я у Росії звернулося з проханням збільшити кількість миротворців у регіоні через "погіршення ризиків безпеки". Голова квазіпредставництва заявив, що наразі в Придністров'ї перебуває всього 450 миротворців, натомість їхнє число можна збільшити до 3100, у тому числі і за рахунок росіян, що проживають у регіоні.

Опція про збільшення кількості миротворців є, і вона виправдана з огляду погіршення ризиків безпеки, зокрема терористичної загрози, і водночас юридично обґрунтована документами, ухваленими в рамках діяльності комісії,

– заявив Леонід Манаков.

Втім, Росія не надто охоче відреагувала на ініціативу Придністров’я: прессекретар Путіна, Дмітрій Пєсков, повідомив, що у Кремля "поки немає відповіді на прохання збільшити кількість військових у невизнаному Придністров’ї".

Як відреагували в Кишиневі

У Молдові заяву Манакова поставили під сумнів – адже спецпредставник Придністров’я не має права домовлятися про збільшення кількості миротворців.

"Передусім, потрібно прояснити питання про статус так званого представництва, від імені якого виступає пан Манаков. Кишинів чекає цих роз’яснень вже понад 4 роки. По-друге, про механізм миротворчих сил можуть говорити сторони, які підписали угоду від 21 липня 1992 року, а не люди, які не мають до цього жодного стосунку", – повідомили у Бюро реінтеграції.

Де розташоване Придністров'я на мапі

Україна також відреагувала

4 травня, напередодні звернення Леоніда Манакова до Кремля, Дмитро Кулеба у прямому ефірі телемарафону заявив, що Україна не планує нападати на Придністров’я, попри те, що російські війська можуть нести небезпеку.

"Ми шануємо своїх сусідів. Ми поважаємо Молдову та вибір вашого народу. Ви маєте право самі вирішувати, як вам розвивати свою країну і як вирішувати проблему Придністров'я. Але для нас це також проблема. Я констатую, що у військовому сенсі ця проблема існує", – заявив міністр закордонних справ.

Також Кулеба наголосив, що через ризики, які представляє Придністров’я, Україна змушена тримати сили на кордонах країни для "потенційного стримання і контролю над ситуацією".

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