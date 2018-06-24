Приднестровье отказалось от вывода российских войск

Так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" отказалась от вывода военного контингента России, к которому призывали в резолюции Генассамблеи ООН про Полный и безоговорочный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.

Об этом говорится в сообщении на сайте "МИД ПМР".

24 канал сообщал, что 22 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую вывода российских войск с территории Республики Молдова.

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В сообщении также говорится, что никакие решения об изменении формата "миротворческой операции под эгидой России" не могут быть приняты без учета мнения "ПМР". И вывода войск не произойдет до окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой.