Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з Молдови

У п'ятницю, 22 червня, Генасамблея ООН схвалила резолюцію, яка вимагає виведення російських військ з території Республіки Молдова.

Про це повідомляє прес-служба Постійного представництва України при ООН.

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"Україна як один із співавторів вітає схвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН про повне та безумовне виведення іноземних військ з території Республіки Молдова. Йдеться про вимогу до Росії вивести її війська з регіону Придністров'я, які знаходяться там без дозволу офіційної влади та всупереч конституції Молдови", – прокоментував ухвалення резолюції постійний представник України при ООН Володимир Єльченко

Він додав, що важливим є те, що Генеральна Асамблея, попри відчайдушні спроби російської сторони заблокувати проект резолюції , в черговий раз підтвердила порушення Росією Статуту ООН та інших норм міжнародного права.

Зі свого боку разом з партнерами ми будемо продовжувати активно використовувати інструменти ООН з метою просування інтересів України, насамперед деокупації Криму та протидії збройній агресії Росії на Донбасі,

– зазначив Єльченко.