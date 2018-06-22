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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Молдовы

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Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Молдовы
Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Молдовы / Фото из соцсетей

В пятницу, 22 июня, Генассамблея ООН одобрила резолюцию, требующую вывода российских войск с территории Республики Молдова.

Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при ООН.

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"Украина как один из соавторов приветствует принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова. Речь идет о требовании к России вывести ее войска из региона Приднестровья, которые находятся там без разрешения официальных властей и вопреки конституции Молдовы", – прокомментировал принятие резолюции постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко

Он добавил, что важным является то, что Генеральная Ассамблея, несмотря на отчаянные попытки российской стороны заблокировать проект резолюции, в очередной раз подтвердила нарушение Россией Устава ООН и других норм международного права.

Со своей стороны вместе с партнерами мы будем продолжать активно использовать инструменты ООН с целью продвижения интересов Украины, прежде всего деоккупации Крыма и противодействия вооруженной агрессии России на Донбассе,
– отметил Ельченко.

 

Теги: Новости политики Новости России ООН
Источник: 24 Канал
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