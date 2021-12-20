Теперь 62-летнего Александра Васильевича Приходченко ищут полицейские. На отдых в село Соймы, что возле Межгорья, мужчина приехал из города Чуднов.

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Что известно о пропавшем

Несколько дней назад Приходченко перестал выходить на связь с родными.

Приметы пропавшего:

рост 170 – 180 сантиметров,

среднее телосложение,

черные волосы.

Всех, кому известна информация о местонахождении мужчины, просят сразу сообщить на линию "102" или по телефонам (03146) 2-10-90, 2-11-07, 098-88-57-028.

Пропавший мужчина / Фото полиции

Какова ситуация в Карпатах

Спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности в Карпатах. Из-за снегопадов она сохранится на протяжении 20 – 21 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в среднегорье Львовской области.

Поэтому туристам настойчиво советуют воздержаться от походов в горы в эти дни.

Как спастись в зимних горах: смотрите видео

Текст поста Міжгірського відділення поліції:

На Закарпатті поліцейські розшукують зниклого жителя Житомирщини

Поліцейські встановлюють місце перебування Олександра Васильовича Приходченка. 62-річний житель міста Чуднів Житомирської області знаходився на відпочинку в селі Сойми, поблизу Міжгір'я, проте кілька днів тому перестав виходити на зв'язок із рідними.

Прикмети зниклого: зріст 170 – 180 см, середньої тілобудови, волосся чорне. Усіх, кому відома інформація про місце перебування чоловіка, просимо одразу повідомити на лінію "102" або за телефонами (03146) 2-10-90, 2-11-07, 098-88-57-028.