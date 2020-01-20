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      Приехала на собеседование: 37-летний мужчина изнасиловал и пытался убить девушку

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      37-летний мужчина изнасиловал, а затем пытался убить девушку / dp.npu.gov.ua

      В Никополе 37-летний мужчина изнасиловал 22-летнюю девушку, которая приехала к нему на собеседование. Правоохранители задержали злоумышленника.

      Злоумышленник под предлогом трудоустройства заманил девушку в арендованную квартиру, где изнасиловал, незаконно удерживал, а затем пытался убить. Девушку спас случайный прохожий, сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба полиции.

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      Во время расследования полиция установила, что 22-летняя жительница города Покров разместила объявление в интернете о поиске работы. Неизвестный мужчина позвонил ей и предложил работу по уходу за ребенком, после чего пригласил на собеседование в город Никополь.

      поліція Нікополь
      Полиция задержала мужчину, который пытался убить девушку / фото: Нацполиция

      Девушка приехала на собеседование по указанному адресу 14 января. Оказавшись в квартире, мужчина закрыл дверь, связал девушке руки и заклеил рот. По данным правоохранителей, злоумышленник изнасиловал жертву и удерживал ее насильно в квартире до следующего дня. 15 января утром он вывел ее из квартиры, провел к гаражам и пытался задушить.

      Полиция сообщила, что мужчина ранее уже был осужден за изнасилование и тяжкие преступления. Ему объявили подозрение за изнасилование, за покушение на умышленное убийство и за незаконное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

      Нікополь поліція
      Правоохранители задержали преступника, который изнасиловал, а затем пытался убить девушку / Фото: Нацполиция

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      Теги: Криминал
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