Приехала на собеседование: 37-летний мужчина изнасиловал и пытался убить девушку

В Никополе 37-летний мужчина изнасиловал 22-летнюю девушку, которая приехала к нему на собеседование. Правоохранители задержали злоумышленника.

Злоумышленник под предлогом трудоустройства заманил девушку в арендованную квартиру, где изнасиловал, незаконно удерживал, а затем пытался убить. Девушку спас случайный прохожий, сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба полиции.

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Во время расследования полиция установила, что 22-летняя жительница города Покров разместила объявление в интернете о поиске работы. Неизвестный мужчина позвонил ей и предложил работу по уходу за ребенком, после чего пригласил на собеседование в город Никополь.



Полиция задержала мужчину, который пытался убить девушку / фото: Нацполиция

Девушка приехала на собеседование по указанному адресу 14 января. Оказавшись в квартире, мужчина закрыл дверь, связал девушке руки и заклеил рот. По данным правоохранителей, злоумышленник изнасиловал жертву и удерживал ее насильно в квартире до следующего дня. 15 января утром он вывел ее из квартиры, провел к гаражам и пытался задушить.

Полиция сообщила, что мужчина ранее уже был осужден за изнасилование и тяжкие преступления. Ему объявили подозрение за изнасилование, за покушение на умышленное убийство и за незаконное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.



Правоохранители задержали преступника, который изнасиловал, а затем пытался убить девушку / Фото: Нацполиция