Приїхала на співбесіду: 37-річний чоловік зґвалтував і намагався вбити дівчину

У Нікополі 37-річний чоловік зґвалтував 22-річну дівчину, яка приїхала до нього на співбесіду. Правоохоронці затримали зловмисника.

Зловмисник під приводом працевлаштування заманив дівчину в орендовану квартиру, де зґвалтував, незаконно утримував, а потім намагався вбити. Дівчину врятував випадковий перехожий, наразі її життю нічого не загрожує, повідомляє пресслужба поліції.

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Під час розслідування поліція встановила, що 22-річна мешканка міста Покров розмістила оголошення в інтернеті про пошук роботи. Невідомий чоловік зателефонував їй і запропонував роботу по догляду за дитиною, після чого запросив на співбесіду до міста Нікополя.



Поліція затримала чоловіка, який намагався вбити дівчину / Фото: Нацполіція

Дівчина приїхала на співбесіду за вказаною адресою 14 січня. Опинившись у квартирі, чоловік зачинив двері, зв’язав дівчині руки та заклеїв рота. За даними правоохоронців, зловмисник зґвалтував жертву та утримував її силоміць у квартирі до наступного дня. 15 січня вранці він вивів її з квартири, провів до гаражів і намагався задушити.

Поліція повідомила, що чоловік раніше вже був засуджений за зґвалтування та тяжкі злочини. Йому оголосили підозру за зґвалтування, за замах на умисне вбивство та за незаконне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



Правоохоронці затримали злочинця, який зґвалтував, а потім намагався вбити дівчину / Фото: Нацполіція