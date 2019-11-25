Приемы визуализации помогли черкасщанину сорвать джекпот в "Лото-Забава"

Как не навредить себе и привлечь удачу? А именно – стоит ли представлять момент будущего выигрыша или наоборот: ни на что не надеяться и просто ждать результатов розыгрыша.

Оказывается, смелые мечты не мешают сорвать джекпот игрокам "Лото-Забава". Вдохновляйтесь примером мультимиллионера, которому удалось выиграть до 3 000 000 гривен.

Александру Сиваку, жителю города Черкассы фортуна улыбнулась в юбилейном 1000-м тираже. В "Лото-Забава" он играет около 17 лет, и все это время над ним смеялись как жена Ирина, так и многочисленные друзья. Выигрыш доказал, что все они ошибались. Год спустя Александр готов рассказать о том, как изменилась его жизнь в статусе мультимиллионера и поделиться собственными секретами успеха.

– Давайте сначала вспомним день, когда вы узнали, о том, что разбогатели аж на 3 000 000 гривен! Как это было, ваши эмоции?

– Я узнал о выигрыше джекпота уже через неделю. Ведь обычно за розыгрышем в прямом эфире не слежу, а уже по факту проверяю билет в пунктах продажи. Помню, что мы семьей запланировали поездку на дачу. Я забрал сына из садика и мы вместе приехали проверять лотерейку. Когда мне сообщили о выигрыше, я не до конца осознал, что происходит, но начал звонить (лучше заменить на – начал звонить на "горячую" линию) "М.С.Л". Там также подтвердили, что я действительно выиграл 3 000 000 гривен. И уже сев за руль, я почувствовал эйфорию. Даже руки начали дрожать.

– Кто узнал первым эту радостную новость?

– Когда я вернулся домой жена Ирина поняла, что со мной происходит что-то не то. Начала расспрашивать почему у меня глаза светятся от счастья. И вероятно ее женская интуиция подсказала, что это может быть выигрыш в лотерею. Говорит: "Да не уж то ты выиграл джекпот в "Лото-Забава"?" Я это подтвердил. Она конечно обрадовалась, но очень сомневалась, что эти деньги мне отдадут.

– За 17 лет игры удавалось еще что-то выигрывать?

– Да. Лет 15 назад выиграл 200 гривен. Помню, что в то время эта сумма равнялась месячной зарплате. Мы вместе с дочкой покупать билет, собственно она его выбирала. Поэтому, на выигранные деньги осуществил желание ребенка – приобрели дорогую, красивую книгу.

– А с джекпота куда уже потратили деньги?

– В прошлом году подарил жене и дочери тур по Европе. А в этом году наша семья праздновала 20-летие супружеской жизни. И по случаю праздника вдвоем с Ириной отправились в романтическое путешествие. Были в Кракове, Праге, Будапеште, Вене. Очень понравилось.

– Что касается романтики. Компания "М.С.Л." для вас организовала развлекательную программу "Два дня из жизни миллионера" ​​от "Клуба Миллионеров "М.С.Л.". Год назад, когда вы приезжали в Киев, ваша жена выразила желание провести романтическое свидание на крыше небоскреба. Как это было и какие сюрпризы в течение уик-энда еще ждали вас?

– Да. Это было очень романтично. В теплой и уютной беседке, с прекрасным видом на ночную столицу, для нас организовали вкусный ужин в сопровождении живой музыки. А настоящей неожиданностью стал – праздничный салют. Это было впечатляюще. Кроме того, два дня в нашем распоряжении был белый лимузин и личный фотограф. Мы были в крутом кинотеатре. Обедали в ресторане с ведущими "Лото-Забава".

– И какие впечатления от знакомства с ведущими?

– Очень приятные люди. Был интересный разговор. Мы с Анатолием Гнатюком даже о рыбалке поговорили. Вообще, я очень благодарен всей команде "М.С.Л", которые сопровождали нас эти два дня. Они большие профессионалы, очень доброжелательные люди. Мы с женой, еще долгое время были под впечатлением. Ежедневно просматривали фото и вспоминали всех, кто создавал нам прекрасное настроение.

– И все-таки, что подтолкнуло сыграть в "Лото-Забава"?

– Заработанного всегда не хватает. Поэтому, очень хотелось улучшить свое материальное положение. Я решил, что сыграть в лотерею – это и есть способ. И не ошибся. С меня многие смеялись, но я собственным примером доказал, что играя в "Лото-Забава" можно разбогатеть на 3 000 000 гривен.

– Ваш секрет успеха. Что помогло выиграть?

– Когда-то давно я услышал о методике визуализации. То есть, когда ты хочешь чего-то достичь, нужно постоянно об этом думать. Представлять момент, когда это уже случится. Знаете, как люди на ватманах изображают желаемую жизнь, чтобы она сбылась. Я его не рисовал, но постоянно думал о моменте выигрыша и планировал, куда я буду тратить деньги.

– Продолжаете играть?

– Да. Я поставил себе цель еще раз вернуться в студию.

– А как жена, теперь поддерживает ваше увлечение?

– Конечно! Говорит, что мое решение не слушать ее и продолжать играть – было правильным.

– А как ваши родные и друзья, до сих пор смеются или тоже начали играть?

– На работе коллеги, которые смеялись надо мной, тоже стали покупать билеты. Уже никому не смешно.

– Ваши пожелания игрокам.

– Играйте и обязательно выигрывайте! Приезжайте на уик-энд в Киев. Это зарядит вас положительными эмоциями на пол жизни.