Прийоми візуалізації допомогли черкащанину зірвати джекпот у "Лото-Забава"

Як не зашкодити собі та привернути удачу? А саме – чи варто уявляти момент майбутнього виграшу чи навпаки: ні на що не сподіватися і просто очікувати на результати розіграшу.

Виявляється, сміливі мрії не заважають зірвати джекпот гравцям "Лото-Забава". Надихайтеся прикладом мультимільйонера, якому пощастило виграти аж 3 000 000 гривень.

Олександру Сиваку, мешканцю міста Черкаси фортуна посміхнулася у ювілейному 1000-му тиражі. У "Лото-Забава" він грає близько 17 років, і весь цей час з нього кепкували як дружина Ірина, так і численні друзі. Виграш довів, що всі вони помилялися. Рік потому Олександр готовий розповісти про те, як змінилося його життя у статусі мультимільйонера та поділитися власними секретами успіху.

– Давайте спершу пригадаємо день, коли ви дізналися, про те що розбагатіли аж на 3 000 000 гривень! Як це було, ваші емоції?

– Я дізнався про виграш джекпоту вже за тиждень. Адже зазвичай за розіграшем у прямому ефірі не слідкую, а вже по факту перевіряю білет у пунктах продажу. Пригадую, що ми родиною запланували поїздку на дачу. Я забрав сина із садочка і ми разом приїхали перевіряти лотерейку. Коли мені повідомили про виграш, я не до кінця усвідомив, що відбувається, але почав телефонувати на "гарячу" лінію "М.С.Л.". Там також підтвердили, що я дійсно виграв 3 000 000 гривень. І вже сівши за кермо, я відчув ейфорію. Аж руки почали тремтіти.

– Хто дізнався першим цю радісну новину?

– Коли я повернувся додому дружина Ірина зрозуміла, що зі мною відбувається щось не те. Почала розпитувати чому в мене очі світяться від щастя. І певно її жіноча інтуїція підказала, що це може бути виграш у лотерею. Каже: "Та не вже ти виграв джекпот у "Лото-Забава"?" Я це підтвердив. Вона звісно зраділа, але дуже сумнівалась, що ці гроші мені віддадуть.

– За 17 років гри вдавалося ще щось вигравати?

– Так. Років 15 тому виграв 200 гривень. Пригадую, що на той час ця сума дорівнювала місячній зарплаті. Ми разом з донькою купувати білет, власне вона його обирала. Тому, на виграні гроші здійснив бажання дитини – придбали дорогу, красиву книгу.

– А з джекпоту куди вже витратили гроші?

– Минулого року подарував дружині та дочці тур Європою. А цьогоріч наша родина святкувала 20-річчя подружнього життя. І з нагоди свята вдвох з Іриною відправились у романтичну подорож. Були у Кракові, Празі, Будапешті, Відні. Дуже сподобалось.

– Щодо романтики. Компанія "М.С.Л." для вас організувала розважальну програму "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.". Рік тому, коли ви приїжджали до Києва, ваша дружина висловила бажання провести романтичне побачення на даху хмарочоса. Як це було і які сюрпризи впродовж уїк-енду ще чекали на вас?

– Так. Це було дуже романтично. У теплій і затишній альтанці, з прекрасним краєвидом на нічну столицю, для нас організували смачну вечерю у супроводі живої музики. А справжньою несподіванкою став – святковий салют. Це було вражаюче. Крім того, два дні у нашому розпорядженні був білий лімузин і особистий фотограф. Ми були в крутому кінотеатрі. Обідали в ресторані з ведучими "Лото-Забава".

– І які враження від знайомства з ведучими?

– Дуже приємні люди. Була цікава розмова. Ми з Анатолієм Гнатюком навіть про рибалку поговорили. Взагалі, я дуже вдячний усій команді "М.С.Л.", які супроводжували нас ці два дні. Вони великі професіонали, надзвичайно доброзичливі люди. Ми з дружиною, ще довгий час були під враженням. Щодня переглядали фото та згадували всіх, хто створював нам чудовий настрій.

– І все-таки, що підштовхнуло зіграти в "Лото-Забава"?

– Заробленого завжди не вистачає. Тому, дуже хотілося покращити своє матеріальне становище. Я вирішив, що зіграти в лотерею – це і є спосіб. І не помилився. З мене багато хто кепкував, але я власним прикладом довів, що граючи в "Лото-Забава" можна розбагатіти на 3 000 000 гривень.

– Ваш секрет успіху. Що допомогло виграти?

– Колись давно я почув про методику візуалізації. Тобто, коли ти хочеш щось досягнути, потрібно постійно про це думати. Уявляти момент, коли це вже трапиться. Знаєте, як люди на ватманах зображують бажане життя, щоб воно збулося. Я його не малював, але постійно думав про момент виграшу та планував, куди я буду витрачати гроші.

– Продовжуєте грати?

– Так. Я поставив собі за мету ще раз повернутися до студії.

– А як дружина, тепер підтримує ваше захоплення?

– Звичайно! Говорить, що моє рішення не слухати її та продовжувати грати – було правильним.

– А як ваші рідні та друзі, досі кепкують чи теж почали грати?

– На роботі колеги, які насміхалися з мене, теж почали купувати білети. Вже нікому не смішно.

– Ваші побажання гравцям.

– Грайте і обов`язково вигравайте! Приїжджайте на уїк-енд до Києва. Це зарядить вас позитивними емоціями на пів життя.