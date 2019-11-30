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      Прифронтовая Марьинка из-за оккупантов почти неделю остается без света

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      В Марьинке 60 домов почти неделю без света / dw.com

      Мощный ветер еще 25 ноября оборвал линии электропередач и обесточил почти 260 частных домов. Украинские ремонтники фактически сразу починили неисправность и восстановили подачу света в 200 домов.

      Еще 60 - остаются обесточенными. Дело в том, что выведенные из строя линии электропередач расположены в секторах, которые постоянно обстреливают пророссийские наемники. Об этом информирует штаб ООС.

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      По состоянию на день 30 ноября гарантий соблюдения режима прекращения огня пророссийские боевики так и не предоставили. Без этого ремонтники не могут наладить подачу электроэнергии в жилые дома.

      Украинская сторона продолжает отправлять запросы оккупантам с просьбой предоставить гарантии прекращения огня. Последний прислали 30 ноября.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Марьинка Электроэнергия Операция Объединенных сил
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