Прифронтова Мар’їнка через окупантів майже тиждень залишається без світла

Потужний вітер ще 25 листопада обірвав лінії електропередач та знеструмив майже 260 приватних будинків. Українські ремонтники фактично відразу полагодили несправність та відновили подачу світла до 200 будинків.

Ще 60 – залишаються знеструмленими. Річ у тім, що виведені з ладу лінії електропередач розташовані у секторах, які постійно обстрілюють проросійські найманці. Про це інформує штаб ООС.

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Станом на день 30 листопада гарантій дотримання режиму припинення вогню проросійські бойовики так і не надали. Без цього, ремонтники не можуть налагодити подачу електроенергії у житлові будинки.

Українська сторона продовжує надсилати запити окупантам з проханням надати гарантії припинення вогню. Останній надіслали 30 листопада.



Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу