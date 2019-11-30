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      ОЩАДБАНК ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Прифронтова Мар’їнка через окупантів майже тиждень залишається без світла

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      У Мар'їнці 60 будинків майже тиждень без світла / dw.com

      Потужний вітер ще 25 листопада обірвав лінії електропередач та знеструмив майже 260 приватних будинків. Українські ремонтники фактично відразу полагодили несправність та відновили подачу світла до 200 будинків.

      Ще 60 – залишаються знеструмленими. Річ у тім, що виведені з ладу лінії електропередач розташовані у секторах, які постійно обстрілюють проросійські найманці. Про це інформує штаб ООС.

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      Станом на день 30 листопада гарантій дотримання режиму припинення вогню проросійські бойовики так і не надали. Без цього, ремонтники не можуть налагодити подачу електроенергії у житлові будинки.

      Українська сторона продовжує надсилати запити окупантам з проханням надати гарантії припинення вогню. Останній надіслали 30 листопада.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Мар'їнка Операція Об'єднаних сил Електроенергія
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