Прифронтовой школе в Марьинке помогают десятки международных организаций

А между тем от изменения названия жизнь не улучшится у жителей прифронтовых районов. Они по-прежнему вынуждены вслушиваться во взрывы и надеяться на помощь волонтеров, международных организаций. Ведь во многих городах и селах банально нет работы.

На дверях школы в Марьинке больше полдесятка названий международных организаций. Они так или иначе взяли шефство над детьми, которые здесь учатся.

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Здесь сейчас учится 167 учеников от первого до одиннадцатого класса. Во всех помещениях в глаза бросаются массивные мешки с песком на подоконниках и местами разитые осколками окна.

Сегодня благотворители в очередной раз привезли помощь для школы – несколько компьютеров и мебель. Здесь надеются, что этого хватит для оборудования двух классов.

С первого сентября мы принимаем учащихся в новую украинскую школы в первый класс. Поэтому мы уже без обсуждений принимаем решение, что все пойдет для первоклассников,

– прокомментировала директор Марьинского школы №2 Людмила Панченко.

Оборудованию школы можно было бы и позавидовать, если не знать, что в 400 метрах передовая и взрывы. Здесь есть современные классы подаренные UNICEF. Даже на 4 году войны до сих пор многие уповает на помощь извне.

Об этом и другом – смотрите в сюжете.