23:10
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, сегодня
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, сегодня
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Прифронтовой школе в Марьинке помогают десятки международных организаций

5 Читати новину українською

А между тем от изменения названия жизнь не улучшится у жителей прифронтовых районов. Они по-прежнему вынуждены вслушиваться во взрывы и надеяться на помощь волонтеров, международных организаций. Ведь во многих городах и селах банально нет работы.

На дверях школы в Марьинке больше полдесятка названий международных организаций. Они так или иначе взяли шефство над детьми, которые здесь учатся.

Читайте также: Не говорите, что на Донбассе нет патриотов: как волонтеры Славянска помогают нашим военным

Здесь сейчас учится 167 учеников от первого до одиннадцатого класса. Во всех помещениях в глаза бросаются массивные мешки с песком на подоконниках и местами разитые осколками окна.

Сегодня благотворители в очередной раз привезли помощь для школы – несколько компьютеров и мебель. Здесь надеются, что этого хватит для оборудования двух классов.

С первого сентября мы принимаем учащихся в новую украинскую школы в первый класс. Поэтому мы уже без обсуждений принимаем решение, что все пойдет для первоклассников,
– прокомментировала директор Марьинского школы №2 Людмила Панченко.

Оборудованию школы можно было бы и позавидовать, если не знать, что в 400 метрах передовая и взрывы. Здесь есть современные классы подаренные UNICEF. Даже на 4 году войны до сих пор многие уповает на помощь извне.

Об этом и другом – смотрите в сюжете.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины АТО Волонтеры Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 5 апреля: дело Бубенчика, Савченко и полиграф, президентство Вакарчука
сегодня, 22:25 Главные новости 5 апреля: дело Бубенчика, Савченко и полиграф, президентство Вакарчука
151
Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
сегодня, 22:05 Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
Наталія Лебідь 96
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
сегодня, 21:03 Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
243
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
сегодня, 20:00 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
Яніна Ткачук 284739
Борьба с коррупцией: кому и зачем нужна отставка Холодницкого?
сегодня, 19:01 Борьба с коррупцией: кому и зачем нужна отставка Холодницкого?
Інна Жолобович 229
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук