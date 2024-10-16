Госпожа посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко сказала, что Украина хочет получить приглашение на вступление в НАТО до того, как Джо Байден покинет пост президента США. Она объяснила, что это могло бы служить политическим сигналом.

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Это часть Плана победы

Галибаренко отметила, что идея и заключается в том, что предоставление Украине приглашения сейчас является политическим сигналом.

Мы искренне верим, что это может быть частью наследия нынешней американской администрации,

– добавила она.

Во время представления Плана победы в Верховной Раде Владимир Зеленский сказал, что рассматривает это приглашение, как часть Плана победы.

Дипломат убеждена, что это приглашение устранит "яблоко раздора" между Украиной и Россией, ведь именно потенциальное членство Украины в НАТО Россия использовала, чтобы оправдать войну. Украина в свою очередь настаивала на том, что ей необходимо присоединиться к Альянсу, чтобы защититься от любой будущей российской агрессии.

Приглашение в НАТО покажет России, что больше нельзя поднимать ставки на эту тему.