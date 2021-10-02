Татаров заявил, что не вспоминает, кто именно его пригласил. Это происходило через помощников.

Заметьте Татаров до сих пор имеет статус подозреваемого, но дело в суд не передали, – ЦПК

Не помню (кто именно пригласил – 24 канал), через помощников приглашали. Сказали, что есть возможность прибыть, если есть желание, вот я сейчас прибыл,

– заметил Татаров.

Обратите внимание! Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу. Речь идет о деле о хищении квартир Нацгвардии. Убытки составляют более 80 миллионов гривен.

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