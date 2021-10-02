Татаров заявил, что не вспоминает, кто именно его пригласил. Это происходило через помощников.
Заметьте Татаров до сих пор имеет статус подозреваемого, но дело в суд не передали, – ЦПК
Не помню (кто именно пригласил – 24 канал), через помощников приглашали. Сказали, что есть возможность прибыть, если есть желание, вот я сейчас прибыл,
– заметил Татаров.
Зеленский вылетел в Трускавец
- Президент Владимир Зеленский уже вылетел в Трускавец, чтобы встретиться со "слугами". Соответствующую информацию обнародовал глава фракции Давид Арахамия.
- В Трускавец Зеленский прибудет около 13:00.
- За словами Арахамии, у президента есть "программное выступление о том, куда и как мы идем".
- "Слуга народа" Елена Мошенец заявила, что нардепы ожидают серьезного и конструктивного разговора с президентом. Сейчас не все министерства работают эффективно. Есть и другие проблемы.
- Именно поэтому, по словам политика, "президент должен дать турбопинок".