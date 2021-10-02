Татаров заявив, що не пригадує, хто саме його запросив. Це відбувалося через помічників.
Зауважте Татаров досі має статус підозрюваного, але справу в суд не передали – ЦПК
Не пам'ятаю (хто саме запросив – 24 канал), через помічників запрошували. Сказали, що є можливість прибути, якщо є бажання, от я зараз прибув,
– зауважив Татаров.
Зеленський вилетів до Трускавця
- Президент Володимир Зеленський вже вилетів до Трускавця, щоб зустрітися зі "слугами". Відповідну інформацію оприлюднив очільник фракції Давид Арахамія.
- До Трускавця Зеленський прибуде близько 13:00.
- За словами Арахамії, у президента є "програмний виступ про те, куди та як ми йдемо".
- "Слуга народу" Олена Мошенець заявила, що нардепи очікують на серйозну та конструктивну розмову з президентом. Наразі не усі міністерства працюють ефективно. Є й інші проблеми.
- Саме тому, за словами політикині, "президент має дати турбокопняка".