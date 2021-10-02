Татаров заявив, що не пригадує, хто саме його запросив. Це відбувалося через помічників.

Зауважте Татаров досі має статус підозрюваного, але справу в суд не передали – ЦПК

Не пам'ятаю (хто саме запросив – 24 канал), через помічників запрошували. Сказали, що є можливість прибути, якщо є бажання, от я зараз прибув,

– зауважив Татаров.

Зверніть увагу! Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу. Мовиться про справу щодо розкрадання квартир Нацгвардії. Збитки становлять понад 80 мільйонів гривень.

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