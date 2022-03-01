Враг пытался проникнуть в город в составе отдельных ДРГ. Однако это ему помешали сделать наши защитники.

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На Северщине продолжаются оборонительные бои

Тем временем на Севере продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника к Киеву с северо-восточного направления.

С начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовый удар с воздуха Были также попытки высадки тактических десантов. На объекты гражданской и военной инфраструктуры продолжают нападать ДРГ.

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