Ворог намагався проникнути в місто у складі окремих ДРГ. Проте це йому завадили зробити наші захисники.

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На Сіверщині тривають оборонні бої

Тим часом на Сіверщині тривають оборонні бої з метою недопущення просування противника до Києва з північно-східного напрямку.

З початку доби противник проводив перегрупування військ та наносив ракетно-бомбові удари з повітря. Були також спроби висадки тактичних десантів. На об'єкти цивільної та військової інфраструктури продовжують нападати ДРГ.

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