Судья так называемой "апелляционной палаты верховного суда днр" приговорил к смертной казни двух британцев и гражданина Марокко. Сделал это "служитель Фемиды" вопреки всем требованиям международного права.

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Так называемый "суд" нарушил Женевские конвенции

В Службе безопасности отметили, что псевдосуд нарушил требования Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Речь идет об иммунитете комбатантов.

О подозрении сообщили заочно

Судьи сообщили заочно о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц. Продолжается досудебное следствие – при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Обратите внимание! В СБУ подчеркнули, что иностранцы, которых донецкие боевики приговорили к смертной казни, добровольно присоединились к рядам ВСУ. Британцы и марокканец героически сдерживали российскую агрессию в Донецкой области, где и попали в плен в апреле 2022 года.

Что известно о смертном приговоре для иностранцев:

В начале июня к смертной казни в квазиреспублике приговорили двух граждан Британии – Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко – Саадуна Брагима.

Оккупанты обвинили иностранцев в "наемничестве и насильственном захвате власти в военное время".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон был шокирован приговором. Он дал поручение МИД страны сделать все, чтобы граждане Британии как можно скорее вернулись домой.

Смотрите в видео – приговор для воинов "Иностранного легиона":