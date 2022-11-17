Таким образом, мы останавливаем дезинформацию. Это подчеркнул австралиец Роберт ван Хайнинген, потерявший в катастрофе брата, невестку и племянника.

Важно Гиркин, Дубинский и Харченко получили пожизненное за сбитие "Боинга"

Мне постоянно снились ужасы. Было постоянное ощущение, что их не хватает,

– рассказал Хайнинген.

Однако он отметил, что это не только его горе, но и горе нашей нации, австралийцев и мира. Такой акт варварства никогда не сможет остаться позади.

Хайнинген хотел бы, чтобы виновные понесли наказание. Однако это уже не имеет значения. По его мнению, важнее, что судьи сочли их причастными и вынесли приговор в виде пожизненного.

Родственник погибших высказался о приговоре: видео

Приговор по сбитию рейса MH-17

Суд в Нидерландах 17 сентября вынес первый приговор по делу о сбывании над Донбассом самолета "Боинг 777", выполнявшего рейс MH-17.

Обвиняемых Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными в сбыте самолета. Им назначили пожизненное заключение.

Бук, с которого сбили MH-17, привезли из России в Украину, а затем вывезли обратно. Ракету выпускали из Первомайского, контролируемого боевиками.

Также судья констатировал, что Россия поставляла оружие и финансировала террористов квазиреспублики на Донбассе.

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