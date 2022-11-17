Таким образом, мы останавливаем дезинформацию. Это подчеркнул австралиец Роберт ван Хайнинген, потерявший в катастрофе брата, невестку и племянника.
Важно Гиркин, Дубинский и Харченко получили пожизненное за сбитие "Боинга"
Мне постоянно снились ужасы. Было постоянное ощущение, что их не хватает,
– рассказал Хайнинген.
Однако он отметил, что это не только его горе, но и горе нашей нации, австралийцев и мира. Такой акт варварства никогда не сможет остаться позади.
Хайнинген хотел бы, чтобы виновные понесли наказание. Однако это уже не имеет значения. По его мнению, важнее, что судьи сочли их причастными и вынесли приговор в виде пожизненного.
Родственник погибших высказался о приговоре: видео
Приговор по сбитию рейса MH-17
- Суд в Нидерландах 17 сентября вынес первый приговор по делу о сбывании над Донбассом самолета "Боинг 777", выполнявшего рейс MH-17.
- Обвиняемых Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными в сбыте самолета. Им назначили пожизненное заключение.
- Бук, с которого сбили MH-17, привезли из России в Украину, а затем вывезли обратно. Ракету выпускали из Первомайского, контролируемого боевиками.
- Также судья констатировал, что Россия поставляла оружие и финансировала террористов квазиреспублики на Донбассе.
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