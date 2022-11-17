Таким чином ми зупиняємо дезінформацію. На цьому наголосив австралієць Роберт ван Хайнінген, який втратив у катастрофі брата, невістку та племінника.

Важливо Гіркін, Дубинський і Харченко отримали довічне за збиття "Боїнга"

Мені постійно снились жахи. Було постійне відчуття, що їх не вистачає,

– розповів Хайнінген.

Однак він зазначив, що це не тільки його горе, але й горе нашої нації, австралійців та світу. Такий акт варварства ніколи не зможе залишитись позаду.

Хайнінген хотів би, аби винні понесли покарання. Однак це вже не має значення. На його думку, важливіше, що судді визнали їх причетними та винесли вирок у вигляді довічного.

Родич загиблих висловився про вирок: відео

Вирок щодо збиття рейсу MH-17

Суд у Нідерландах 17 вересня виніс перший вирок у справі збиття над Донбасом літака "Боїнг 777", що виконував рейс MH-17.

Обвинувачених Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка визнали винними у збитті літака. Їм призначили довічне ув'язнення.

"Бук", з якого збили MH-17, привезли з Росії в Україну, а потім вивезли назад. Ракету випускали з Первомайського, яке контролювали бойовики.

Також суддя констатував, що Росія постачала зброю та фінансувала терористів квазіреспублки на Донбасі.

Дивіться також – суд Гааги виніс вирок у справі про збиття лайнера МН17: відео