Кроме того, согласно решению суда, Эйсмонт и Мохонь не смогут занимать должности в правоохранительных органах в течение 3 лет. Суд признал мужчин виновными в превышении служебных полномочий.

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Детали о решении суда

Эйсмонту и Мохоню также инкриминировали препятствование мирным собраниям и служебный подлог. В то же время по этим статьям истек срок давности. Именно поэтому наказание не назначили.

Суд удовлетворил гражданский иск Максима Федяя касательно Эйсмонта, Мохоня, а также ГУР Нацполиции Киева и МВД Украины. Говорилось о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч гривен.

В приговоре говорится, что Эйсмонт и Мохонь задержали Федяя возле стелы на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года. Впоследствии силовики составили рапорт об административном правонарушении со стороны задержанного. Туда они внесли ложные сведения.

Обратите внимание! Действующему работнику Нацполиции объявили подозрение по делам Майдана. Мужчине инкриминируют сразу 5 статей. В частности, незаконное препятствование собранию и превышение служебных полномочий.