Ранее российские СМИ писали, что бизнесмен и близкий к окружению путина пригожин лично вербует наемников для террористического формирования пвк "вагнер". Его даже считают владельцем.

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пригожин накануне был на базе

Пропагандистские "военкоры" сообщают, что связь с пригожиным потеряна с момента прилета по штабу вагнеровцев.

Активист Сергей Стерненко также отметил, что россиянин мог бы погибнуть на базе. Он обнародовал его фото оттуда, сделанное до 9 августа. Однако информация о смерти или ранении пока не подтверждается.

Сомневаюсь, что он сидел бы там несколько дней. Но скоро будем точно знать,

– добавил Стерненко.



пригожин на базе вагнеровцев / Фото с телеграма Сергея Стерненко

Что известно об ударе по базе

Последние сообщения телеграм-каналов свидетельствуют, что на базе вагеровцев в оккупированной Попасной снова кто-то неудачно "подкурил". Российские СМИ пишут об ударе ВСУ. Тем временем из-под завалов выносят раненых и убитых преступников.

Расположение базы рассекретил очередной российский военкор. Он выложил фотографию в свой телеграм-канал, сообщив, что оккупанты встретили его, как родного.

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