Раніше російські ЗМІ писали, що бізнесмен та близький до оточення путіна пригожин особисто вербує найманців для терористичного формування пвк "вагнер". Його навіть вважають власником.
До теми Вгатило по вагнерівцях: в окупованій Попасній паніка через потужну "бавовну"
пригожин напередодні був на базі
Пропагандистські "воєнккори" повідомляють, що зв'язок з пригожиним втрачений з моменту прильоту по штабу вагнерівців.
Активіст Сергій Стерненко також зазначив, що росіянин міг загинути на базі. Він оприлюднив його фото звідти, зроблене перед 9 серпня. Однак інформація про смерть чи поранення поки не має підтвердження.
Сумніваюсь, що він сидів би там кілька днів. Але скоро будемо точно знати,
– додав Стерненко.
пригожин на базі вагнерівців / Фото з телеграму Сергія Стерненка
Що відомо про удар по базі
Останні повідомлення телеграм-каналів свідчать, що на базі вагерівців в окупованій Попасній знову хтось невдало "підкурив". Російські ЗМІ пишуть про удар ЗСУ. Тим часом з-під завалів виносять поранених та вбитих злочинців.
Розташування бази розсекретив черговий російський "воєнкор". Він виклав світлину у свій телеграм-канал, повідомивши, що окупанти зустріли його, як рідного.
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