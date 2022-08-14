Раніше російські ЗМІ писали, що бізнесмен та близький до оточення путіна пригожин особисто вербує найманців для терористичного формування пвк "вагнер". Його навіть вважають власником.

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пригожин напередодні був на базі

Пропагандистські "воєнккори" повідомляють, що зв'язок з пригожиним втрачений з моменту прильоту по штабу вагнерівців.

Активіст Сергій Стерненко також зазначив, що росіянин міг загинути на базі. Він оприлюднив його фото звідти, зроблене перед 9 серпня. Однак інформація про смерть чи поранення поки не має підтвердження.

Сумніваюсь, що він сидів би там кілька днів. Але скоро будемо точно знати,

– додав Стерненко.



пригожин на базі вагнерівців / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Що відомо про удар по базі

Останні повідомлення телеграм-каналів свідчать, що на базі вагерівців в окупованій Попасній знову хтось невдало "підкурив". Російські ЗМІ пишуть про удар ЗСУ. Тим часом з-під завалів виносять поранених та вбитих злочинців.

Розташування бази розсекретив черговий російський "воєнкор". Він виклав світлину у свій телеграм-канал, повідомивши, що окупанти зустріли його, як рідного.

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