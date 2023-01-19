Такое мнение 24 Канала озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. В России начинают нивелировать авторитет Пригожин.

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Назначение Герасимова – плохая новость для Пригожина

Фейгин рассказал, что предназначение Герасимова – это плохая новость для Пригожина. Есть конфликт, противоречие, ненависть в военном руководстве России, что бы там ни говорил Песков. Можно вспомнить, как контрактники ЧВК "Вагнера" называли Герасимова "пи**ром".

Будет ли он давать "вагнеровцам" после этого патроны, снаряды, продовольствие? Они же не сами себя обеспечивают, а есть определенные выделения из минобороны. Да и вообще Пригожин "наезжает" даже на администрацию президента. У меня простой вопрос, с кем у Пригожина остались хорошие отношения,

– отметил российский правозащитник.

Он добавил, что Пригожин наезжал на губернатора Ленинградской области, военных, минобороны, администрацию президента, в общем-то, на всех, кроме ФСБ. Его "крыша" – это только Путин. Когда он и ее потеряет, его ЧВК "Вагнера" сразу же "могилизуют".

Фейгин о том, что Пригожин накапливает врагов, единственная его "крыша" – Путин: смотрите видео

Пригожин накапливает силы

По словам российского правозащитника, Пригожин ссорится с теми, кто ссорится с Путиным. Пригожин наращивает свой силовой ресурс, когда мобилизует зэков, а теперь еще и казармы строит в Курской области. Но Пригожин накапливает врагов, поэтому его сделают крайним во всех неудачах.

"По крайней мере, на этом промежуточном этапе. Скажут, что это он все проиграл, мы не должны, это Пригожин. Не надо было ему доверять, он воевать не умеет и т.д. Успехи – скромные. Соледар – это несоизмеримо с тем, что заявлялось. Мол, мы здесь на раз-два возьмем всю Украину", – заметил Фейгин.

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