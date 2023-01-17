Ликвидированному российскому оккупанту было 24 года. Его похоронили в Волжском.

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Что известно о погибшем захватчике

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, оккупант Александр Кнауб не был зэком в отличие от сотен других "вагнеровцев".

Будучи на гражданке, имел статус частного предпринимателя – занимался грузоперевозками на собственной "Газели", но, видимо, на его услуги спрос упал и он добровольно подписал контракт с ЧВК,

– рассказал эксперт.

Сообщение о смерти оккупанта его родственники получили 2 декабря 2022 года, а тело захватчика доставили только более чем через месяц – в январе. Похороны "вагнеровца" состоялись 15 января.

"Идиот, имевший немецкое происхождение, без особого труда мог репатриироваться в Германию, но предпочел сдо*нуть за ВВХ", – добавил Комахидзе.



Ранее оккупант занимался грузоперевозками / фото из соцсетей Александра Кнаубы



Александра Кнаубу ликвидировали в Украине / фото из соцсетей Александра Кнаубы



Оккупанта похоронили в Волжском / фото телеграм-канал Иракли Комахидзе

Актуальные потери оккупантов на войне в Украине

Общие боевые потери России по состоянию на 17 января составляют 116 950 военных. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 870 оккупантов.

Потери врага в технике: