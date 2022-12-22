Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm. По словам Комахидзе, "Колобаев из Кулебаки едет домой кулебякой".
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Оккупант встречался с украинкой
Местное СМИ Нижнего Новгорода с ссылкой на друга покойного сообщает о гибели в Украине Кирилла Колобаева. Судя по описанию, оккупанта недавно отправили на войну в Украину.
Захватчика только недавно отправили на фронт / Фото Иракли Комахидзе
Комахидзе отмечает, что Колобаеву было 28 лет, проживал он в городе Кулебака, имел опыт срочной службы в "ВДВ". Более того, есть информация о том, что захватчик находился в отношениях с уроженкой Украины из Луганска Анастасией Колтак.
В Украине ликвидировали россиянина, который встречался с украинкой / Фото Иракли Комахидзе
Кстати, оккупант провел в пути около 20 часов, чтобы пополнить ряды "200-х" в Украине.
Потери россиян по состоянию на 22 декабря
С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла в Украине 100 400 бойцов. Лишились оккупанты и большого количества техники.
В частности, за сутки захватчики потеряли:
- личного состава – 100 400 (+660)
- танков – 3003 (+1);
- боевых бронированных машин – 5981 (+2);
- артиллерийских систем – 1978 (+6);
- РСЗО – 413 (+1);
- средств ПВО – 212;
- самолетов – 283 (+1);
- вертолетов – 267;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);
- крылатых ракет – 653;
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7);
- специальной техники – 178.
Интересно, что первый юбилей в 50 тысяч потерь своих военных Россия праздновала 6 сентября. То есть, более чем за 6 месяцев от начала полномасштабного вторжения.
С этого времени Вооруженные Силы Украины провели удачные контрнаступательные операции в Харьковской и Херсонской областях. И уже следующие 50 тысяч Россия потеряла всего за 3 с половиной месяца.