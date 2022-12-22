Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm. По словам Комахидзе, "Колобаев из Кулебаки едет домой кулебякой".

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Оккупант встречался с украинкой

Местное СМИ Нижнего Новгорода с ссылкой на друга покойного сообщает о гибели в Украине Кирилла Колобаева. Судя по описанию, оккупанта недавно отправили на войну в Украину.

Захватчика только недавно отправили на фронт / Фото Иракли Комахидзе

Комахидзе отмечает, что Колобаеву было 28 лет, проживал он в городе Кулебака, имел опыт срочной службы в "ВДВ". Более того, есть информация о том, что захватчик находился в отношениях с уроженкой Украины из Луганска Анастасией Колтак.

В Украине ликвидировали россиянина, который встречался с украинкой / Фото Иракли Комахидзе

Кстати, оккупант провел в пути около 20 часов, чтобы пополнить ряды "200-х" в Украине.

Потери россиян по состоянию на 22 декабря

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла в Украине 100 400 бойцов. Лишились оккупанты и большого количества техники.

В частности, за сутки захватчики потеряли:

личного состава – 100 400 (+660)

танков – 3003 (+1);

боевых бронированных машин – 5981 (+2);

артиллерийских систем – 1978 (+6);

РСЗО – 413 (+1);

средств ПВО – 212;

самолетов – 283 (+1);

вертолетов – 267;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);

крылатых ракет – 653;

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7);

специальной техники – 178.

Интересно, что первый юбилей в 50 тысяч потерь своих военных Россия праздновала 6 сентября. То есть, более чем за 6 месяцев от начала полномасштабного вторжения.

С этого времени Вооруженные Силы Украины провели удачные контрнаступательные операции в Харьковской и Херсонской областях. И уже следующие 50 тысяч Россия потеряла всего за 3 с половиной месяца.