Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm. По словам Комахидзе, "Колобаев из Кулебаки едет домой кулебякой".

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Оккупант встречался с украинкой

Местное СМИ Нижнего Новгорода с ссылкой на друга покойного сообщает о гибели в Украине Кирилла Колобаева. Судя по описанию, оккупанта недавно отправили на войну в Украину.

Захватчика только недавно отправили на фронт / Фото Иракли Комахидзе

Комахидзе отмечает, что Колобаеву было 28 лет, проживал он в городе Кулебака, имел опыт срочной службы в "ВДВ". Более того, есть информация о том, что захватчик находился в отношениях с уроженкой Украины из Луганска Анастасией Колтак.

В Украине ликвидировали россиянина, который встречался с украинкой / Фото Иракли Комахидзе

Кстати, оккупант провел в пути около 20 часов, чтобы пополнить ряды "200-х" в Украине.

Потери россиян по состоянию на 22 декабря

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла в Украине 100 400 бойцов. Лишились оккупанты и большого количества техники.

В частности, за сутки захватчики потеряли:

  • личного состава – 100 400 (+660)
  • танков – 3003 (+1);
  • боевых бронированных машин – 5981 (+2);
  • артиллерийских систем – 1978 (+6);
  • РСЗО – 413 (+1);
  • средств ПВО – 212;
  • самолетов – 283 (+1);
  • вертолетов – 267;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);
  • крылатых ракет – 653;
  • кораблей/катеров – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7);
  • специальной техники – 178.

Интересно, что первый юбилей в 50 тысяч потерь своих военных Россия праздновала 6 сентября. То есть, более чем за 6 месяцев от начала полномасштабного вторжения.

С этого времени Вооруженные Силы Украины провели удачные контрнаступательные операции в Харьковской и Херсонской областях. И уже следующие 50 тысяч Россия потеряла всего за 3 с половиной месяца.