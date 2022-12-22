Про це повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm. За словами Комахідзе, "Колобаєв із Кулебаки їде додому кулебякою".

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Окупант зустрічався з українкою

Місцеве ЗМІ Нижнього Новгорода з посиланням на друга покійного повідомляє про загибель в Україні Кирила Колобаєва. Судячи з опису, окупанта нещодавно відправили на війну в Україну.

Загарбника лише нещодавно відправили на фронт / Фото Іраклі Комахідзе

Комахідзе зазначає, що Колобаєву було 28 років, проживав він у місті Кулебаки, мав досвід термінової служби у "ВДВ". Ба більше, є інформація про те, що загарбник перебував у відносинах з уродженкою України з Луганська Анастасією Колтак.

В Україні ліквідували росіянина, який зустрічався з українкою / Фото Іраклі Комахідзе

До слова, окупант провів у дорозі близько 20 годин, щоб поповнити ряди "200-х" в Україні.

Втрати росіян станом на 22 грудня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні 100 400 бійців. Позбулися окупанти й великої кількості техніки.

Зокрема за добу загарбники втратили:

особового складу – 100 400 (+660)

танків – 3 003 (+1);

бойових броньованих машин – 5 981 (+2);

артилерійських систем – 1 978 (+6);

РСЗВ – 413 (+1);

засобів ППО – 212;

літаків – 283 (+1);

гелікоптерів – 267;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5);

крилатих ракет – 653;

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7);

спеціальної техніки – 178.

Цікаво, що перший ювілей у 50 тисяч втрат своїх військових Росія святкувала 6 вересня. Тобто більш як за 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення.

З того часу Збройні Сили України провели вдалі контрнаступальні операції в Харківській і Херсонській областях. І вже наступні 50 тисяч Росія втратила всього за 3 з половиною місяці.