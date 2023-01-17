Ліквідованому російському окупанту було 24 роки. Його поховали у Волзькому.

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Що відомо про загиблого загарбника

Як повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, окупант Олександр Кнауб не був зеком на відміну від сотень інших "вагнерівців".

Бувши на громадянці, мав статус приватного підприємця – займався вантажоперевезеннями на власній "Газелі", але, мабуть, на його послуги попит упав і він добровільно підписав контракт із ПВК,

– розповів експерт.

Повідомлення про смерть окупанта його родичі отримали 2 грудня 2022 року, а тіло загарбника доставили лише більш ніж через місяць – у січні. Похорон "вагнерівця" відбувся 15 січня.

"Ідіот, який мав німецьке походження, без особливих зусиль міг репатріюватися до Німеччини, але вважав за краще здо*нути за ВВХ", – додав Комахідзе.



Раніше окупант займався вантажоперевезеннями / фото із соцмереж Олександра Кнауби



Олександра Кнаубу ліквідували в Україні / фото із соцмереж Олександра Кнауби



Окупанта поховали у Волзькому / фото телеграм-канал Іраклі Комахідзе

Актуальні втрати окупантів на війні в Україні

Загальні бойові втрати Росії станом на 17 січня вже складають 116 950 військових. Лише за минулу добу наші воїни знищили ще 870 окупантів.

Втрати ворога у техніці: