Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на заявление Евгения Пригожина. "Повар Путина" боится, что контент YouTube приведет к массовым протестам в России, чего, конечно, Кремль не хочет.

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О чем написал Пригожин в своем заявлении

Евгений Пригожин жалуется, что на видеохостинге YouTube распространяют видеоматериалы, якобы "дискредитирующие российскую армию и российское руководство". К своему заявлению руководитель ЧВК Вагнера добавил перечень опубликованных в ноябре видео разных украинских каналов, среди которых есть и видео 24 канала. Речь идет о видео "Путин провозгласил себя Гитлером | Пионтковский Live";

Не случайно в списке видео, которые Пригожин считает угрожающими, трансляции российского оппозиционера Андрея Пионтковского, который сейчас является одним из острейших критиков кремлевского режима. В 2016 году он эмигрировал в США из-за преследований и намеков на то, что его ждет судьба Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года в Москве. Учитывая, что Пионтковский – россиянин, Пригожин боится, что в России все больше людей начнут доверять противнику путинского режима, который часто появляется в украинских СМИ и на каналах в YouTube.

Также в списке "угрожающих" были видео каналы FREEDOM, УНИАН и ICTV. В частности, статистики потерь россиян и прогнозы Михаила Подоляка относительно Запорожской АЭС.

Повар Путина очень обеспокоен тем, что подобный контент может привести к протестам в России, поэтому он просит генпрокуратуру заблокировать YouTube на территории страны-агрессора. По словам Пригожина, контент украинских каналов, направленный в определенной степени на собственно россиян, может навредить обороноспособности России и безопасности этой страны. Очевидно, Пригожин не понимает, что обороноспособности России никто больше самой России не вредит.

Пригожин просит проверить контент YouTube и признать нежелательной на территории России компанию Google. То есть "повар Путина" просит еще большего ограничения доступа россиян к правде, чтобы Кремль мог и дальше продолжать свою безумную агрессию, отправляя на гибель десятки и даже сотни тысяч россиян.

Заявление Пригожина в российскую генпрокуратуру / Фото предоставлено 24 каналу

То, что Пригожин заинтересовался контентом украинских каналов, в том числе и 24 канала – очень показательная вещь. Кремль очевидно показывает, что им есть что скрывать, что неудивительно. Такие заявления, а особенно от "повара Путина" – еще один показатель нашей качественной работы и того, что мы делаем все правильно. Мы говорим правду, которой боятся оккупанті, так что если вы еще не подписаны на 24 канал в Youtube, то призываем подписаться.

Также предлагаем подписаться на канал Андрея Пионтковского, который, к слову, в исследовании "Украинской правды" признан единственным россиянином, у которого четкая позиция в поддержку Украины и лучшим политологом, поддерживающим наше государство.