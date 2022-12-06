Про це повідомляє 24 канал з посиланням на заяву Євгенія Пригожина. "Кухар Путіна" боїться, що контент YouTube призведе до масових протестів у Росії, чого, звичайно, Кремль не хоче.

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Про що написав Пригожин у своїй заяві

Євгеній Пригожин скаржиться, що на відеохостингу YouTube поширюють відеоматеріали, які нібито "дискредитують російську армію та російське керівництво". До своєї заяви керівник ПВК Вагнера додав перелік опублікованих у листопаді відео різних українських каналів, серед яких є й відео 24 каналу. Мова йде про відео "Путін проголосив себе Гітлером | Піонтковський Live";

Не випадково у переліку відео, які Пригожин вважає загрозливими, є трансляції російського опозиціонера Андрія Піонтковського, який зараз є одним із найгостріших критиків кремлівського режиму. У 2016 році він емігрував до США через переслідування та натяки на те, що на нього чекатиме доля Бориса Нємцова, якого вбили в лютому 2015 року в Москві. Зважаючи на те, що Піонтковський – росіянин, Пригожин боїться, що в Росії все більше людей почнуть довіряти противнику путінського режиму, який доволі часто з'являється в українських ЗМІ та на каналах у YouTube.

Також у переліку "загрозливих" були відео каналів FREEDOM, УНІАН та ICTV. Зокрема статистики втрат росіян та прогнози Михайла Подоляка щодо Запорізької АЕС.

"Кухар Путіна" дуже стурбований тим, що подібний контент може призвести до протестів у Росії, тому він просить генпрокуратуру заблокувати YouTube на території країни-агресора. За словами Пригожина, контент українських каналів, який спрямований певною мірою на власне росіян, може нашкодити обороноздатності Росії і безпеці цієї країни. Вочевидь, Пригожин не розуміє, що обороноздатності Росії ніхто більше самої Росії не шкодить.

Пригожин просить перевірити контент YouTube та визнати небажаною на території Росії компанію Google. Тобто "кухар Путіна" просить ще більшого обмеження доступу росіян до правди, аби Кремль міг і далі продовжувати свою божевільну агресію, відправляючи на загибель десятки і навіть сотні тисяч росіян.

Заява Пригожина до російської генпрокуратури / Фото надані 24 каналу

Те, що Пригожин зацікавився контентом українських каналів, зокрема і 24 каналу – дуже показова річ. Кремль очевидно показує, що їм є що приховувати, що й не дивно. Такі заяви, а особливо від "кухаря Путіна" – ще один показник нашої якісної роботи і того, що ми все робимо правильно. Ми говоримо правду, якої бояться окупанти, то ж якщо ви ще не підписані на 24 канал у Youtube, то закликаємо підписатися.

Також пропонуємо підписатися на канал Андрія Піонтковського, якого, до слова, у дослідженні "Української правди" визнано єдиним росіянином, у якого чітка позиція на підтримку України та кращим політологом, який підтримує нашу державу.